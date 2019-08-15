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برلمان

برلمانية تشيد بفيلم احتيال: يفضح الجماعة الإرهابية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:37 م
فض اعتصام رابعة
فض اعتصام رابعة
فريدة محمد
أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بفيلم احتيال الذي أعدته شركة إعلام المصريين عن جرائم الجماعة الإرهابية، مطالبة بضرورة ترجمة هذا الفيلم والحرص على إذاعته على وسائل الإعلام الأجنبية حتى يعلم الجميع حقيقة جماعة الإخوان ودورها في تصدير العنف في مصر والمنطقة.

وأشارت النائبة إلى أن أحداث رابعة والنهضة وما سبقها وتلاها من أحداث تؤكد أن جماعة الإخوان الإرهابية حاضنة للعنف والإرهاب ودعمها الفكري لتيارات التشدد.

ولفتت إلى أن اختيار توقيت الفيلم جاء مثاليًا، حيث أنه يتزامن مع الذكرى السادسة لفض اعتصام رابعة والنهضة، ومع الأكاذيب التي ترددها الجماعة الإرهابية على وسائل الإعلام المأجورة في تركيا وقطر، مؤكدة أن نجه الجماعة قائم على التخريب تحت ذرائع دينية وتأويلات مشبوهة تسيء لسماحة الإسلام ووسطية أحكامه.

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