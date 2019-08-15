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هشام الدميري: مصر نوعت من الأنماط السياحية إلى جانب التحول الرقمي.. فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:58 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن الدولة نوعت من الأنماط السياحية، في إطار العمل على تنشيط هذا القطاع، مؤكدًا أن السياحة الثقافية عادت بقوة، وهناك فرصة خلال السنوات المقبلة لتدارك الأخطاء السابقة، وظهور أنماط جديدة من السياحة.

وأوضح هشام الدميري خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الخميس، أن هناك مثلثًا مهمًا للغاية، يتم العمل عليه، وهو الجودة والتدريب والبنية الأساسية، وتطويرهم ضرورة للتعامل مع تغير طبيعة السائحين، الذي حدث منذ أول التسعينات.

وأضاف هشام الدميري، أن التحول الرقمي يعطي السائح دفعة لتجربة كل ما هو جديد، ويتعلم من تجارب سابقيه، والاندماج مع البيئة المحيطة به خلال زياراته، ليشكل التجربة السياحية الشاملة، خاصة ان كل منتجع ومنطقة لها شخصية وطبيعة، ما يزيد من التنوع السياحي.

وأردف هشام الدميري، أن مستقبل مصر السياحى سيكون أفضل وأكبر مما كان عليه، خاصة مع افتتاح المدن الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن المطارات الداخلية ستستقبل رحلات طيران عارض كثيرة تعمل على زيادة الكثافة السياحية.

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