رئيس تجمع دول شمال أفريقيا: البرلمان الأفريقي يرحب بسياسات جامعة القاهرة في التعاون مع القارة السمراء

أكد النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال افريقيا، والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، أهمية إقامة فعاليات نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي، الذى ينطلق للمرة الأولى في جامعة القاهرة، برعاية رئيسها الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال شهر سبتمبر المقبل، في كلية الدراسات الأفريقية.



وأشاد النائب مصطفى الجندي بتصريحات الدكتور محمد الخشت التى اكد فيها ان الجامعة تضع على أجندة أولوياتها دعم التوجهات الوطنية بشأن الملف الأفريقي، وتسهم بفاعلية في هذا الملف من خلال دورها التعليمي والبحثي، وأن مصر لديها سياسة تدرك من خلالها أهمية أفريقيا كبعد اقتصادي وثقافي وسياسي وعمق استراتيجي.



وأوضح الدكتور محمد الخشت أن مشروع 1000 قائد أفريقي هو مساهمة من جامعة القاهرة في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدريب وتأهيل 10 آلاف شاب أفريقي.



وقال النائب مصطفى الجندي، فى بيان له اليوم، ان جامعة القاهرة العريقة لها مكانة كبيرة داخل جميع دول القارة السمراء خاصة ان هناك قيادات سياسية رفيعة المستوى داخل دول القارة السمراء من خريجى جامعة القاهرة، مناشدا الدكتور محمد عثمان الخشت بعقد المزيد من الاتفاقيات للتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع مختلف الجامعات الافريقية.



وأعرب النائب مصطفى الجندي عن ثقته الكاملة فى ان نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي بين طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وطلاب الدراسات العليا في مصر ومختلف الدول الأفريقية المشاركين في مشروع 1000 قائد أفريقي، سيكون ناجحا، وسيحقق جميع اهدافه، مطالبا بتطبيق هذا النموذج فى المرات القادمة داخل جامعات دول القارة السمراء، لتبادل الخبرات بين جامعة القاهرة والجامعات الافريقية لدعم وتعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب الأفريقي وتعريفه بتاريخ البرلمان الأفريقي والأدوار المنوطة به واللجان المنبثقة عنه وتدريبهم على مجموعة من المهارات التي تمكنهم من تمثيل دولهم وتبادل الأدوار، فيما بينهم وعلى كيفية صنع واتخاذ القرارات داخل البرلمان واللجان التابعة له



ووجه النائب مصطفى الجندي، التحية لرئيس جامعة القاهرة على مبادرته بإهداء 1000 نسخة من مقرر التفكير النقدي الذي يجرى تدريسه لطلاب الجامعة، لمشروع الألف قائد أفريقي، وإدراجه ضمن البرنامج التدريبي للمشروع الذي يجرى بمشاركة 1000 شاب يمثلون 35 دولة أفريقية، من منطلق الحرص على تدريب الشباب الأفريقي على إعمال العقل، والتفكير الناقد في حل المشكلات، والقدرة على القيادة بمفهومها العملي، وإحداث التغيير الإيجابي المنشود في مجتمعاتهم ودولهم الأفريقية بعد عودتهم إليها .



وأكد النائب مصطفى الجندي ترحيب البرلمان الافريقى بسياسات جامعة القاهرة واهتمامها الكبير بملف دعم التعاون مع الدول الأفريقية خاصة ان هذا النموذج سيكون له دوره بتولى الشباب المصرى والأفريقي المواقع القيادات داخل مصر والدول الافريقية