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محافظات

إزالة 10 حالات تعد بمركز البداري واسترداد 2890 مترًا في أسيوط

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:55 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
إيهاب عمر
قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية واصلت حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضي الدولة وخطة العمل بالمحافظة بالإزالة الفورية لتلك التعديات في الموجة الثالثة عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة والتي تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة وأراضي رفض واضعب اليد عليها تقنين أوضاعهم.

وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ حملة بمركز البداري أسفرت جهودها عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 2890 مترا مربعا مباني و5 أفدنة أرضاً زراعية وتم تسليمها لجهات الولاية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب وإنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها.

من جانبه أوضح محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة في وجود قوة أمنية من مركز شرطة البداري أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 2890 مترًا مربعًا مباني و5 حالات على مساحة 5.04 فدان أراض زراعية مؤكدا على إستمرار الحملات لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضي الدولة وتسليمها لجهات الولاية.

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