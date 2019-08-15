إزالة 10 حالات تعد بمركز البداري واسترداد 2890 مترًا في أسيوط

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية واصلت حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضي الدولة وخطة العمل بالمحافظة بالإزالة الفورية لتلك التعديات في الموجة الثالثة عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة والتي تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة وأراضي رفض واضعب اليد عليها تقنين أوضاعهم.





وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ حملة بمركز البداري أسفرت جهودها عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 2890 مترا مربعا مباني و5 أفدنة أرضاً زراعية وتم تسليمها لجهات الولاية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.





وأكد محافظ أسيوط استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب وإنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون موجهًا رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها.



