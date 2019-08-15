محافظ أسيوط يشدد على إنهاء الأعمال الإنشائية والصيانة للمدارس

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على إنهاء الأعمال الإنشائية والصيانة للمدارس والتأكد والإطمئنان على سلامة المنشآت والمباني التعليمية بكافة قرى ونجوع المحافظة في المواعيد المحددة مسبقًا وقبل بدء الدراسة للعام الجديد 2019/2020 الذي يبدأ في 21 سبتمبر المقبل مع الأخذ في الاعتبار بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بـ 10 أيام ـ



حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم ـ مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليم بكافة أركانه ورفع كفاءة المنشأت التعليمية المختلفة وبناء مدارس جديدة طبقًا للإمكانات المتاحة لتغطية الاحتياجات والعمل على تقليل الكثافة الطلابية بالفصول .



والقضاء على تعدد الفترات الدراسية فى إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.





وأكد محافظ أسيوط على أهمية الإنتهاء من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد التي تتم بالمدارس سواء (الكهرباء أو المياة أو الصرف الصحي) فضلًا عن مراجعة سلامة الفصول الدراسية والمقاعد والأفنية المدرسية .



مشيرًا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية من بينها (مديرية التربية والتعليم والإدارات التابعة لها وهيئة الأبنية التعليمية والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية بالمراكز والقرى) لتجهيز المدارس على مستوى المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد من كافة النواحي ووضع خطة متكاملة لتكون جاهزة لإستقبال الطلاب من كافة المراحل التعليمية بالشكل الملائم مع ضرورة مراعاة ممارسة الطلاب للأنشطة المختلفة للكشف عن الموهوبين ورعايتهم والاستفادة منهم طبقًا للامكانات المتاحة لإخراج جيل قادر على قيادة المستقبل.