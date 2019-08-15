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محافظات

توزيع 30 طن لحوم بالقرى الأكثر احتياجا في أسيوط .. صور

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:57 م
توزيع 30 طن لحوم
توزيع 30 طن لحوم بالقرى الأكثر احتياجا في أسيوط
إيهاب عمر
قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط انه تم توزيع 30 طن لحوم على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك مقدمة من مؤسسة مصر الخير.

وتم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لكل مواطن والنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات له اليوم – إلى انه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لتنفيذ برامج تنموية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لبرنامج سد الفجوات التنموية بالقرى واستغلال الدعم المقدم من الدولة لتوفير احتياجات القرى من خدمات ومرافق مشيدًا بجهود مبادرات "سكن كريم" لإعادة بناء المنازل المتهالكة وسقف البعض الآخر والتي يتم تنفيذها من خلال جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزى للتعمير بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بالمحافظة إلى إنه تم ذبح 166 عجل من مزارع المؤسسة بإجمالي 30 طن لحوم تم توزيعها على الأسر الفقيرة والمستحقة بالقرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخطة المؤسسة ومشاركتها في مبادرة "حياة كريمة " حيث تم التوزيع بمشاركة الجمعيات الأهلية بتلك القرى والمراكز وتحت إشراف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث تم الذبح في مجازر المحافظة وتحت إشراف مديرية الطب البيطرى للتأكد من سلامة لحوم الأضاحي المقدمة للمواطنين.
توزيع 30 طن لحوم بالقرى الأكثر احتياجا في أسيوط .. صور
توزيع 30 طن لحوم بالقرى الأكثر احتياجا في أسيوط .. صور
توزيع 30 طن لحوم بالقرى الأكثر احتياجا في أسيوط .. صور
توزيع 30 طن لحوم بالقرى الأكثر احتياجا في أسيوط .. صور

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