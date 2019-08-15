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متخصص بالشأن الأوروبي: الدستور البريطاني لم ينص على تعيين رئيس وزراء مؤقت.. فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:58 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد بهاء محمود، المتخصص في الشأن الأوروبي، أن دعوة حزب العمال البريطاني لإسقاط حكومة بوريس جونسون موجودة وحدثت عدة مرات ولكن الصيغة الخاصة بوجود رئيس وزراء مؤقت لم ينص عليها الدستور البريطاني.

وقال المتخصص في الشأن الأوروبي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إن المتاح هو أنه عند سحب الثقة من الحكومة يتم منح الحزب الأكثر أصواتا بعد الحزب الحاكم 14 يوما لينال ثقة بقية أعضاء البرلمان، وحال عدم حدوث ذلك يحل البرلمان ككل وتتم الدعوة لانتخابات مبكرة.

وأضاف بهاء محمود أن تحركات جونسون من وجهة نظر الداخل البريطاني "فاشلة" لكونه راهن على دعوة اسكتلندا وبعض الدول الشمالية في حثهم على الخروج من الاتحاد الأوروبي ولم يحدث ذلك.

وأشار المتخصص في الشان الأوروبي إلى وجود دعاوى قضائية وحكم دستوري لعدم تحرك الحكومة فيما يخص اتفاق البريكست إلا بعد الرجوع للبرلمان.

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