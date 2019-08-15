ولاد رزق 2 يتخطى 7 مليون جنيه إيرادات ليلة أمس

قال الموزع محمود الدفراوى إن فيلم ولاد رزق 2 "عودة أسود الأرض" بطولة النجم أحمد عز، استطاع تحقيق إيرادات مرتفعة واستطاع ان يحقق اجمالى ايرادات 35 مليونا و481 الفا و400 جنيه. وحقق امس الاربعاء 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها.



ومن المتوقع أن تصل إيرادات فيلم ولاد رزق 2 لأرقام كبيرة بعدما وصلت إجمالى إيراداته إلى 28 مليون جنيه خلال 5 أيام.



ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" يشارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين.



ويشارك في فيلم ولاد رزق 2 أيضا عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

