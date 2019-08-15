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تعليم

جامعة سوهاج تستقبل طلاب الدبلومات والمعاهد للتنسيق في معاملها

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:56 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لاستقبال طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية للتنسيق الالكتروني والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت القادم.

ويستمر استقبال الطلاب حتى السبت 31 من نفس الشهر حيث تم توزيع 600 جهاز حاسب آلي علي 12 معملا مخصصا لهذا الغرض.

وأشار رئيس الجامعة إلى توافر كل الاستعدادات لاستقبال الطلاب ومساعدتهم في مراحل التنسيق المختلفة وحتي طباعة الرغبات، حيث تم الاستعانة بفريق من العاملين ذوي الخبرة للقيام بأعمال التنسيق.

يذكر أن الحد الادنى للتنسيق يبدأ من 60% لهذا العام.

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