الإسماعيلية تستعد لاستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة بنات

استقبل اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة الكابتن أحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة يرافقه الكابتن نصر شعبان الحكم الدولى للعبة ومدير عام البطولة وذلك فى حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة .





وذلك فى إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة العالم لكرة الطائرة بنات 2019 والتى يشارك بها فرق 20 دولة من مختلف دول العالم والمقرر لها خلال الفترة من 2 الى 15 من شهر سبتمبر المقبل والتى تقام تحت رعاية رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة .





وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة الآليات التنفيذية والتنسيقات الخاصة باستعدادات الإسماعيلية لاستضافة فرق البطولة لا سيما أنه تقرّر أن يتم تنفيذ حفلى الافتتاح والختام الرسمي لفعاليات البطولة على أرض الاسماعيلية بملعب الصالة المغطاة لهيئة قناة السويس اضافة الى اقامة عدد من المباريات الرسمية فى الفرق المشاركة .



