شاهد.. أصالة تغني بجوار ابنها خالد على المسرح

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة نصري، ظهرت فيه خلال كواليس حفلها الأخير، التي أحيته أمس أول الثلاثاء 13 أغسطس.





وظهرت أصالة في الفيديو، وهي منسجمة مع الجمهور، وتطلب من ابنها خالد الذهبي الصعود إليها على المسرح، لتواصل فقرتها الغنائية أمام الجمهور الذي احتفى بها وابنها خالد.





وأطلّت أصالة نصري على جمهورها في الحفل بفستان أزرق طويل، وذهبت إلى مقر الحفل، في الموعد المحدد لها، حيث كان في استقبالها سالم الهندي رئيس شركة روتانا.





وقدّمت أصالة نصري الجزء الثاني والأخير من الحفل، بعد ما قدم الفنان ماجد المهندس الجزء الأول منه، وألهبت حماس جمهورها بباقة متنوعة من أغانيها المختلفة، والمواويل، من بينها: "قانون كيفك، عايز الحق، بنت أكابر، وغيرها".





وكانت روتانا، قد طرحت أغنية جديدة من ألبوم الفنانة أصالة نصري الجديد، وتحمل اسم «مبقاش سر»، وذلك عبر تطبيق ديزر للموسيقى، لتكون ثاني أغاني ألبوم «في قربك»، بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» قبل أيام.





كما نشرت روتانا، صورة بوستر ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الجديد، والذي يحمل اسم «في قربك»، معلنة اقتراب موعد طرح الألبوم عبر تطبيق ديزر للموسيقى، بعد فترة من انتظاره.