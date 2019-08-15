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فن

معرفة قديمة لـ هيثم شاكر يواصل تصدره على ألبومات الصيف

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:03 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
سمر سعد
يواصل ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر نجاحه، حيث تصدر مؤخرًا قائمة موقع "أى تيونز" العالمى للموسيقى متفوقا على عدد كبير من الألبومات التى صدرت خلال هذه الفترة.

يأتى ذلك فى ظل النجاح الكبير الذى حققه ألبوم "معرفة قديمة" منذ صدوره قبل عدة أيام وحصل على إشادة كبيرة من الجمهور خاصة وأن الألبوم يأتى بعد فترة من الغياب عن سوق الكاسيت قضاها هيثم شاكر فى التحضير لألبومه الجديد الذى حمل العديد من الأشكال الموسيقية الحديثة بجانب وجود عدد من الأغنيات الدرامية التى تميز شاكر فى تقديمها منذ ظهوره.

ويتضمن ألبوم "معرفة قديمة" لـ هيثم شاكر، ١٣ أغنية متنوعة فى أشكالها الموسيقية، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة ومحمد عاطف وأيمن بهجت قمر ومحمد رفاعى عمرو مصطفى ومحمد يحيى وأحمد ابراهيم وشريف مكاوي وبهاء الدين محمد ووليد سعد.

كما صدر لـ هيثم شاكر منذ ايّام فيديو كليب لأغنية ماتوصونيش التي تم تصويرها في اليونان مع المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس الذي تعاون معه هيثم شاكر في اكثر من اغنية.
معرفة قديمة لـ هيثم شاكر يواصل تصدره على ألبومات الصيف

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