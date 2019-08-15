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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: انتهاء ترميم 4 أدوار من معهد الأورام

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:43 م
الدكتور محمد الخشت
الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
ياسمين سامي
أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، علي استمرار أعمال الترميم للأجزاء التي تضررت بمبنى معهد الأورام نتيجة الانفجار الإرهابي الذي وقع أمامه.

وأوضح الدكتور الخشت لـ "صدى البلد"، ان أعمال الترميم انتهت بالادوار الاربعة المتضررة بالمبني الشمالي فيما عدا بعض أعمال التكييفات والاسانسيرات ووصلات المياه بالمبنى.

وأشار رئيس الجامعة، الي متابعته الدورية لأعمال الترميم بالواجهات الأخرى المتضررة من الانفجار، مؤكدا أن الخدمات الطبية للمعهد لم تتأثر بأعمال الترميم واستمرار توافد المرضى على المعهد.

وأعلن الدكتور الخشت أن المعهد يعمل حاليا على زيادة عدد الأيام التي يستقبل فيها المرضى لأغراض الاكتشاف المبكر على الأورام ووضع خطة متكاملة لتطوير معهد الأورام.

يذكر ان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة هندسية فنية ولجنة طوارئ وغرفة عمليات فور وقوع الحادث والتي تكونت من اللجنة الهندسية الفنية من أساتذة كلية الهندسة بالجامعة برئاسة د. هانى الهاشمى ولجنة الطوارئ وغرفة عمليات المتابعة برئاسة الدكتور محمد الخشت، وعضوية كل من عميد معهد الأورام وعميد كلية الطب ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ومدير المستشفيات ومدير عام الأمن الإداري.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بسرعة البدء في إصلاح التلفيات وتم التواصل مع شركة وادي النيل والمقاولون العرب فجرٱ لبدء العمل، وشدد على استئناف العمل فورٱ والتعامل مع المرضى ودعم المستشفى بموارد بشرية من جهات الجامعة الأخرى لتأمين المعهد وسرعة استئناف العمل.

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