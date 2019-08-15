عطل مفاجئ بخط مياه قنا / سفاجا.. والشركة تناشد الأهالي بالترشيد

تعرض خط مياه قنا / سفاجا لعطل مفاجئ اليوم الخميس مما ادى الى توقف ضخ المياه الواردة من الخط بشكل مؤقت.



وناشدت شركة مياه البحر الأحمر، أهالي مدن سفاجا والقصير ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.



وأكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه، أنه يجرى العمل الآن علي صيانه الخط من خلال فرق التشغيل والصيانة، موجها بسرعة الانتهاء من صيانة الخط لإعادة ضخ المياه مرة اخرى بكامل طاقتها.