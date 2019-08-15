ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدون فوائد.. 490 ألف جنيه قروضا لمشروعات شباب الخريجين في الدقهلية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:27 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صرف الدفعة 129 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر يونيو الماضي لاقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 490 ألف جنيه، مضيفا أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز حتى الآن بلغ 79مليونا و101 ألف جنيه. 

وشدد شاروبيم على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة ،وتوفير المساعدة اللازمة للشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم. 

وأكد على أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات.

وقالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لعدد 29 من الشباب (18 ذكورا ،11إناثا)على مستوى 10 وحدات محلية بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من الجهاز إلى 11 ألفا و189 من الجنسين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

786 ألف جنيه لمشروعات جديدة لشباب الخريجين بالدقهلية

مليون وألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات الشباب بالدقهلية

ترشيحاتنا

سيرين عبد النور تثير الجدل بالرقص في ملهى ليلي وتقبيلها لـ نورة العميري.. فيديو

مفاجأة.. المدير الفني الجديد للزمالك لا يعلم بخبر تعيينه

معجبتان تحاصران كاظم الساهر بـ القبلات على المسرح

كسر في عظام الرقبة.. مفاجآت في تقرير تشريح جثة ملياردير استغلال القاصرات

إسرائيل قصفت العراق.. صور أقمار تل أبيب الصناعية تكشف مفاجأة

فترة سداد تصل لـ 20 عاما.. تعرف على مزايا قرض التمويل العقاري من بنك عوده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع كلبها جاك وبـ مايوه أسود.. اسما شريف منير بـ اطلالة مثيرة في الساحل.. صور

ملابس غير ملائمة.. إيمي سمير تتعرض للانتقاد في أحدث جلسة تصوير

تنورة قصيرة.. غادة عادل تفاجئ جمهورها بـ اطلالة مثيرة