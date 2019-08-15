بدون فوائد.. 490 ألف جنيه قروضا لمشروعات شباب الخريجين في الدقهلية

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صرف الدفعة 129 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر يونيو الماضي لاقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 490 ألف جنيه، مضيفا أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز حتى الآن بلغ 79مليونا و101 ألف جنيه.





وشدد شاروبيم على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما شدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة ،وتوفير المساعدة اللازمة للشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم.





وأكد على أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات.



