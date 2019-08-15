بسبب خلافات .. حلاق يقتل صديقه ويلقي بجثته في أرض زراعية بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة داخل الزراعات بالمنوفية.



وتلقى قسم شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، من مزارع بعثوره على جثة شخص مجهول بأرضه الزراعية الكائنة بقرية الخطاطبة بدائرة المركز.



وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجني عليه (عامل 21 سنة مقيم بذات القرية)، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقه (حلاق - 18 سنة - مقيم بذات القرية).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، بمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، وفي سبيل ذلك قام باستدراجه إلى منطقة العثور وباغته بالتعدي عليه بالضرب بعصا فأودى بحياته، واستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ ألف جنيه)، وأرشد عن الهاتف والمبلغ المالى المستولى عليهما والعصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.