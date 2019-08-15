هشم رأس زوجته بمطرقة.. النيابة تحقق مع حداد في الإسكندرية

أمرت نيابة المنتزة ثان، بالإسكندرية حبس حداد 4 أيام لقيامه بقتل زوجته بتهشيم رأسها بعدة طرقات متتالية، باستخدام "مطرقة" حديدية، داخل غرفة نومهما بمسكنهما على إثر مشادة كلامية بينهما.





تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بتهشم رجل رأس زوجته بـ"مطرقة" وفر هاربًا.





وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان وبرفقتهم سيارة الإسعاف إلي موقع الحادث، وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة تدعي "شيماء. أ. م"، ربة منزل، 29 عامًا، مسجى على الأرض بغرفة نومها، ترتدي كامل ملابسها، وغارقة بدمائها.





وأكدت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، بأن مرتكب الواقعة الزوج ويدعي "أحمد. م. أ"، حداد، 31 عامًا، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية فيما بينهما، علي أثرها تعدى الزوج على زوجته بالضرب، وأثناء محاولتها بالفرار من الشقة محل سكنهما قام بجذبها من ملابسها وهشم رأسها بعدة طرقات بإستخدام "مطرقة"، وفر هاربًا.



