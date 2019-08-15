الإفتاء تعلق على دهان المنازل بعد العودة من أداء فريضة الحج

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما ورد عن السلف الصالح فإن دهان واجهة منازل الحجاج عند الرجوع من الحج عادة منذ عهد الصحابة، منوهًا بأنها ليست بدعة وإنما علامة الانتقال إلى مرحلة جديدة مع الله.



وأوضح «عثمان»، خلال فتوى مسجلة له فى إجابته عن سؤال: «عمرك سألت نفسك ليه الناس بتغير لون البيت أول ما يرجعوا من الحج؟»، أن عبد الله بن المبارك ولد عام 118 هـ وتوفي عام 181 هـ أي في القرن الثاني من القرون المفضلة كان إذا ما أراد الحج قال لأصحابه وأصدقائه «من سيخرج معي هذا العام؟»، ويأخذ ممن سيخرج معه نفقاته ويدخرها عنده باسم صاحبها ثم يخرج بهم إلى الحج يُطعمهم ويسقيهم.



وأضاف: "وإذا ما قضوا المناسك، يقول لكل واحد منهم ماذا تريد لأهلك؟ فيُعطيهم ويدفع لهم ثمن ما اشتروا، فإذا رجعوا حصص بيوتهم، أي دهنها لهم"، مشيرًا إلى أنها ليست بدعة وإنما علامة الانتقال من مرحلة إلى أخرى، كأنه سيبدأ مرحلة جديدة مع الله.