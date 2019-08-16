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ديني

شروط حصول من ظل يذكر الله بعد الفجر على ثواب الحج والعمرة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:04 ص
شروط حصول من ظل يذكر
شروط حصول من ظل يذكر الله بعد الفجر على ثواب الحج والعمرة
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه جاء في فضل الجلوس للذكر بعد الفجر، ما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ).

وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته على سؤال مضمونة « ما شروط أن يأخذ العبد فى صلاة الفجر ثواب الحج؟»، أن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) عد من جلس يذكر الله تعالى بعد الفجر حتى تطلع الشمس له أجر حجه وعمرة تامة.

وأشار الى أن الله تعالى فضله كريم واسع لقول الله فى الحديث القدسي « أَنَا عَنْدَ ظَنّ عَبْدِي بِي».

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