مضيفة طيران هددت أسرة على متن طائرة بطريقة غريبة

تداول الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمضيفة طيران على خطوط ايزي جيت البريطانية وهي تقوم بتهديد عائلة بدفع غرامة 100 جنيه استرليني إذا ما فشلوا في إسكات أطفالهم، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميرور.





وأظهرت اللقطات، المضيفة على متن الطائرة التي كانت تتجه من فرنسا إلى المملكة المتحدة وهي تصيح بعائلة تواجدت على الطائرة، مهددة إياهم بالكثير إن لم يسكتوا أطفالهم.





ونتيجة لهذه الواقعة، اصطحب الأمن مضيفة طيران "إيزي جيت" واعتقلها بسبب تهديدها للمسافرين وكونها مخمورة أثناء العمل بعد هبوط الطائرة.





وبينما دافعت شركة إيزي جيت عن موظفيها وأنهم يبحثون دائمًا عن سلامة الركاب، دافعت العائلة التي كانت على متن الطائرة وتعرضت لمضايقة المضيفة عن نفسها أن أبنائها لم يكونوا يبكون أو يصدرون أي ضجيج أو ضجة فقط قليل من لهو الأطفال العادي.





وشارك المنشور الذي انتشر بواسطة انستجرام أكثر من 145 ألف شخص منذ نشره منذ ساعات، وهو ما دفع الشركة لإصدار بيان تعتذر فيه للعائلة، قائلة: "نحن آسفون إذا كانت الطريقة التي شرح بها عضو الطاقم في الطائرة غير مناسبة، وتسببت في ارتكاب جريمة".



