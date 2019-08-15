كوكا على رأس التشكيلة المثالية للجولة الأولى بالدوري البرتغالي

تواجد الدولى المصرى أحمد حسن كوكا نجم فريق سبورتنج براجا، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى بالدوري البرتغالي، وفقا لموقع هوسكورد العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.



وحصل كوكا على تقيم 7.8 من موقع هوسكورد، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على موريرينسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



يذكر أن كوكا كان قريبا من الانتقال إلى لاتسيو الإيطالي خلال الصيف الحالي، لكن الصفقة فشلت بسبب تمسك إدارة النادي البرتغالي بالمهاجم المصري.



وتواجد كوكا مع منتخب مصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت الشهر قبل الماضي، والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16 لكنه لم يشارك سوى في دقائق معدودة.