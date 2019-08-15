ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوكا على رأس التشكيلة المثالية للجولة الأولى بالدوري البرتغالي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:23 م
كوكا
كوكا
محمد السعيد
تواجد الدولى المصرى أحمد حسن كوكا نجم فريق سبورتنج براجا، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى بالدوري البرتغالي، وفقا لموقع هوسكورد العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

وحصل كوكا على تقيم 7.8 من موقع هوسكورد، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على موريرينسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن كوكا كان قريبا من الانتقال إلى لاتسيو الإيطالي خلال الصيف الحالي، لكن الصفقة فشلت بسبب تمسك إدارة النادي البرتغالي بالمهاجم المصري.

وتواجد كوكا مع منتخب مصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت الشهر قبل الماضي، والتي ودعها الفراعنة من دور الـ16 لكنه لم يشارك سوى في دقائق معدودة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بداية ولا أروع.. كوكا يُسجل ويقود براجا للفوز على موريرينسي فى الدوري البرتغالي

ترشيحاتنا

كانت بتنشر الغسيل.. العروس ايمان سقطت من البلكونة بعد 20 يوما من الزواج

اهم الاخبار .. رفع أسعار السجائر.. تجسس هواوي على عملائها.. مفاجأة في مقتل طالبة البحيرة.. تطور مهم للمستبعدين من التموين

الأمل لا ينتهي ..ادريان حارس درجة سادسة صعد إلى منصة السوبر الأوروبي

أول تحرك من البرلمان بشأن اختلاط الرجال والنساء في صفوف صلاة العيد

هويدا مصطفى لـ إعلام القاهرة.. تعيين عمداء جدد بـ 3 جامعات

نقيب الممثلين أشرف زكي يترشح لمنصب أمين صندوق نادي الزمالك.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود قصير.. خطيبة محمود العسيلي تخطف الأنظار بعد احتضانه لها

مع كلبها جاك وبـ مايوه أسود.. اسما شريف منير بـ اطلالة مثيرة في الساحل.. صور

ملابس غير ملائمة.. إيمي سمير تتعرض للانتقاد في أحدث جلسة تصوير