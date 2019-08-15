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عضو مجلس الشعب السوري: أراضينا تعرضت لغزو مسلح من 80 دولة.. فيديو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:26 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الياس مراد عضو مجلس الشعب السوري، أن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية يقومون بأفعال خطيرة فى المنطقة في محاولة للحصول على جزء من الأراضي السورية ووضعها تحت السيطرة المشتركة لهما وهو أمر مرفوض من قبل الشعب السوري.

وتابع عضو مجلس الشعب السوري خلال مداخلة هاتفية على فضائية dmc، ان الحكومة السورية ردت على ذلك ببيان وأكدت من خلاله أنه اعتداء وان القوات التى ستتواجد على الأراضي السورية هي قوات احتلال، مشيرا إلى ان تركيا والولايات المتحدة ليس لهم اى حق في التواجد.

وأضاف عضو مجلس الشعب السوري، أن الأمن السوري يكون عن طريق الجيش السوري فقط وعدم وجود اي قوات أجنبية على الأراضي السورية والحكومة السورية ترفض أى تواجد لأى فصائل اجنبية وان الأراضي السورية تعرضت لغزو مسلح من الخارج عن طريق عصابات أجنبية لأكثر من 80 دولة ووجود قوات احتلال تركية على الأراضي السورية.

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