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برلمان

دينية البرلمان: صلاة العيد في المجتمعات الريفية تتم على أكمل وجه

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:23 م
الاختلاط خلال صلاة
الاختلاط خلال صلاة العيد
قال النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن ظهور مشاهد سلبية أثناء صلاة العيد في بعض المحافظات لا تعد ظاهرة بل حالات فردية نتجت بسبب عدم وجود وعي وقلة إدراك من المتسببين في ظهورها.

وأكد حمروش في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن المجتمعات الريفية والذي يعتز كونه واحد منها لا يوجد بها أي من هذه الظواهر، مشيرا إلى ان الصلاة تتم على أكمل وجه علي الرغم من وجود أعداد كبيرة وسط أجواء من الفرحة والسعادة بأيام العيد.

وأوضح عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه لو افترضنا ظهور حالة واحدة فهي لا تعد مقياس، لافتا إلي وجود وعي لدي معظم الشباب والذي يعدوا أمل مصر ومستقبلها وهذا ما تؤكده القيادة السياسية بعد اهتمامها الكبير بهم.

جدير بالذكر أن النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، وجه بيانا عاجلا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ظواهر سلبية من جانب بعض المواطنين معظمهم من الشباب والفتيات أثناء أداء صلاة العيد.

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