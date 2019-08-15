إصابة 5 في حادثين على طريق مطروح إسكندرية الساحلي

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة إثر وقوع حادثين منفصلين علي طريق مطروح إسكندرية الساحلى.





وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، ان الحادث الاول وقع بالكيلو 180 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفي العلمين.





وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 3 وهم: محمد محمد غنيمي 45 سنة من الشرقية يعاني جرح قطعي بفروة الراس وياسر محمد عبدالقوي ٤١ سنة من البحيرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وشعبان فرج شعبان ٣٨ سنة من البحيرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



