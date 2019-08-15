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حوادث

السيطرة على مشاجرة بين مجموعة شباب بعد إصابة 3 أشخاص في الغربية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:22 م
صدى البلد
أحمد علي
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم الخميس، من السيطرة على مشاجرة حامية بين مجموعات شبابية وصلت إلى حد التشابك بالأيدي وتراشق الألفاظ والسباب واستخدام العصي والحجارة بشارع 306 بمدينة طنطا، ما تسبب في وقع 3 أشخاص مصابين، جرى نقلهم الى طوارئ مستشفي طنطا الجامعي لإسعافهم.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامه ابوفرد مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة استخدم فيها العصي والحجارة بين مجموعة من الصبية والشباب التي تترواح أعمارهم ما بين "16- 20 " سنة بشارع 306 بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة المقدم احمد الهرميل، مفتش مباحث المنطقة المركزية، والرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان البلاغ، وتم ضبط عناصر المشاجرة وتهدئة أجواء الشارع التجاري.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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