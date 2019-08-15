استعجال تقرير الطب الشرعي والتحفظ على مقذوف الطلق الناري فى واقعة وفاة مأمور الشروق

استعجلت نيابة الشروق وبدر تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب وفاة مأمور قسم شرطة الشروق، بعدما عثر على جثته مصابًا بطلق ناري في الرأس، لبيان ملابسات الحادث.





واستمعت النيابة لأقوال عدد من ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين بالقسم وقت الحادث حول الواقعة.





وأمرت النيابة بالتحفظ على "مقذوف" الطلق الناري، وإرساله للأدلة الجنائية، لمضاهاته بالطلق الناري المصاب به مأمور قسم الشروق.



