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حوادث

استعجال تقرير الطب الشرعي والتحفظ على مقذوف الطلق الناري فى واقعة وفاة مأمور الشروق

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:29 م
صدى البلد
رامى المهدي
استعجلت نيابة الشروق وبدر تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب وفاة مأمور قسم شرطة الشروق، بعدما عثر على جثته مصابًا بطلق ناري في الرأس، لبيان ملابسات الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من ضباط وأفراد الشرطة المتواجدين بالقسم وقت الحادث حول الواقعة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على "مقذوف" الطلق الناري، وإرساله للأدلة الجنائية، لمضاهاته بالطلق الناري المصاب به مأمور قسم الشروق.

وأشارت التحقيقات إلى أن اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إشارة، من مباحث قسم شرطة الشروق، تفيد مصرع مأمور القسم، وتعرضه لطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء تنظيف سلاحه الميري.

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