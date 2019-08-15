ظلام دامس.. أزمة بسبب انقطاع الكهرباء فى القصير لأكثر من 8 ساعات

أزمة متكررة تشهدها مدينة القصير بسبب انقطاع التيار الكهربائى المستمر والذى تطول مدته لأكثر من 8 ساعات يوميا متواصلة، فضلا عن تذبذب الجهد الذي يتسبب فى تلف العديد من الأجهزة الكهربائية، ولم تفلح زيارة رئيس شركة كهرباء القناة للقصير خلال الشهر الحالي في إيجاد حل لتلك المشكلة التي مازال يعاني منها الأهالي.



يقول محمد عبده حمدان رئيس مدينة القصير السابق ان هناك مأساة شبه يومية يعيشها اهالى مدينة القصير بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تذبذب في التيار والجهد، وأن هناك مناطق انقطع عنها التيار أكثر ٨ ساعات.



وأكد محمد عبده حمدان أن السبب فى تلك المشكلة هو الخط المغذى لمدينة القصير "خط 22" والذى يتأثر دائما بالعوامل الجوية كالرطوبة العالية والأتربة والرياح واى ظواهر طبيعية كالأمطار والسيول بجانب حاجته للصيانة.



وأوضح جمعة ابو عاصي مدير عام سابق بالمعاش ان نحو 80 ألفا من سكان المدينة يعانون من تذبذب وارتفاع الجهد وتكرار انقطاع التيار الكهربائي، مطالبا بالتحقيق في انقطاع التيار وتذبذب الجهد، الذي يتسبب في تلف مئات الأجهزة الكهربائية وتكبد الأهالي خسائر مادية كبيرة .



ويؤكد ايمن حسنى من اهالى القصير ان حل مشاكل الكهرباء هو التزام الحكومة بإنهاء خط كهرباء الجهد العالي 66 والذى كان مقررا انتهائه فى يونيو الحالى وتم تأجيله بجانب إحلال وتجديد محطات الكهرباء بمدينة القصير .