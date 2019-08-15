البرلمان ينتفض.. بيان عاجل بسبب الظواهر السلبية أثناء صلاة العيد .. نواب: انفلات أخلاقي غير مقبول.. هذه العبادة تؤدّىَ في المجتمع الريفي على أكمل وجه

- طلب عاجل بشأن اختلاط الرجال والنساء خلال صلاة العيد

- عمر حمروش: صلاة العيد في المجتمعات الريفية تتم على أكمل وجه

- ماجدة نصر تؤكد على دور الأزهر في ترسيخ تعاليم الدين الصحيحة

- عبلة الهواري : إنفلات أخلاقي غير مقبول



تكررت عدة مشاهد غير لائقة في صلاة عيد الأضحى، بظهور مصلين يؤدون الصلاة في اتجاهات قبلة مختلفة رغم وجودهم في مكان واحد واختلاط الشباب والفتيات في صفوف واحدة ، ووصل الأمر إلي تسجيل فيديوهات أثناء تأدية الصلاة وبثها علي مواقع التواصل الإجتماعي ، الأمر الذي تسبب في غضب المواطنين الذين عبروا عن رأيهم تجاه هذه الظواهر مهاجمين أصحاب هذه الأفعال.



لم يقف البرلمان مكتوف الأيدي تجاه هذه الوقائع حيث ، وجه إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ظواهر سلبية من جانب بعض المواطنين معظمهم من الشباب والفتيات أثناء أداء صلاة العيد.



وأشار إلى أن من بين تلك الظواهر اختلاف اتجاه القبلة بنفس المكان والاختلاط بين الرجال والسيدات في صفوف الصلاة.



وطالب النائب، باتخاذ ما يلزم نحو توجيه المؤسسات المعنية كـ الأزهر والتربية والتعليم والأوقاف والثقافة والإعلام للحفاظ على النشأة الدينية السليمة للطلبة والطالبات وأن تكون المناهج الدينية مضافة للمجموع الكلي.



وشدد على أهمية أن يتم ربطها بأعمال السنة حتى يتم التركيز على أهمية التربية الدينية في المجتمع لإعداد مواطن صالح يساهم في بناء الأجيال القادمة من خلال غرس المظاهر الدينية والحضارية والسلوكيات القويمة ليكون لها تأثيرها وفعاليتها في حياتهم وسلوكهم وسط أجواء الحضارة ومغرياتها ومن أجل تحقيق الأهداف المنشودة.



وحول هذا الموضوع قال النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب ،أن ظهور مشاهد سلبية أثناء صلاة العيد في بعض المحافظات، لا تعد ظاهرة بل حالات فردية نتجت بسبب عدم وجود وعي وقلة إدراك من المتسببين في ظهورها.



وأكد حمروش في تصريحات لـ"صدي البلد" أن المجتمعات الريفية والذي يعتز كونه واحدا منها، لا يوجد بها أي من هذه الظواهر ، مشيرا إلى أن الصلاة تتم على أكمل وجه ، على الرغم من وجود أعداد كبيرة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بأيام العيد.



وأوضح عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه لو افترضنا ظهور حالة واحدة فهي لا تعد مقياسا ، لافتا إلى وجود وعي لدى معظم الشباب ، والذي يعدوا أمل مصر ومستقبلها، وهذا ما تؤكده القيادة السياسية بعد اهتمامها الكبير بهم.



من جانبه قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تجمع كافة فئات المواطنين لتأدية صلاة العيد سويا، أمر لا يشكل خطورة وانتشارها لا يسبب ضررا، موضحة أن نزولهم في هذا اليوم هو نقطة إيجابية في حد ذاتها.



وأوضحت نصر في تصريحاتها لـ" صدي البلد" ان بعض السلبيات التي قد تكون ظهرت، يجب معالجتها بطرق سليمة، من خلال وجود توعية كافية وتوجيهات صحيحة لهذ الجيل.



وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، على دور التعليم ومؤسسة الأزهر والأسرة، في تصحيح بعض الأفكار الخاطئة للشباب، وتعليمهم الدين الصحيح، من أجل خروج جيل واع يدرك ما يقوم به.



فيما قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن وجود مشاهد سلبية من قبل بعض الشباب والفتيات أثناء صلاة العيد أمر غير مقبول بالمرة، ودليل قاطع على وجود انفلات أخلاقي.



وأشارت الهواري في تصريحات لـ" صدي البلد" إلي أن هذه الأفعال المشينة، تعد مخالفة لشرع الله وبها حرمانيه كبيرة، موضحة ان الشباب أصبحوا لا يكترثون لهذه الناحية، لذلك إنتشرت هذه العادات.



وذكرت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن هذا الأفعال لم يكن لها اي أثر سابقا، لكن مع وجود التطور والتحديث المستمر في حياتنا، ساهم ذلك أيضا في عمل فجوة، نري آثارها الآن.