ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أقوم بتذكير الناس بالله على صفحات السوشيال ميديا فهل لي أجر مثلهم؟.. مستشار المفتي يجيب

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:45 م
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه ( أقوم بتذكير الناس بذكر الله على صفحات السوشيال ميديا فهل لي أجر مثلهم؟).

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: أن الدال على الخير كفاعله، فكما تقوم بتذكير الأخرين بذكر الله أو بيوم صوم أو بأى عمل خير وصالح فتأخذ أجر ما تفعله تمامًا ولكن كن حذرًا من أن تذكر الأخرين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر الله ولسانك لا يردد هذه الأذكار فتكون أفدت غيرك وأخذوا حسنات ما فعلوا هم.

وأشار الدكتور مجدي عاشور، الى أنه عليك أن تذكر غيرك وفى نفس الوقت تفعل هذا الأمر وحتى تخرج من ظاهر قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ}، فهذا أمر جميل بأن ترسل الإستغفار أو تذكر الأخرين بها، فربما أنت تبلغ الناس وهم يذكرون الله أكثر منك بكثير ولكن لا تحرم نفسك من أن تذكر بها نفسك أيضًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل الاستغفار يغني عن أداء الصلاة الفائتة؟ مستشار المفتى يوضح

ترشيحاتنا

امرأة تقتل زوج ابنتها وتمثل بجثته ثم ترميه من النافذة.. والسبب: غريب

استعجال تقرير الطب الشرعي والتحفظ على مقذوف الطلق الناري فى واقعة وفاة مأمور الشروق

التموين : وقف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات المستبعدين

مع كلبها جاك وبـ مايوه أسود.. اسما شريف منير بـ اطلالة مثيرة في الساحل.. صور

اسأل المفتي.. أيهما أفضل لفك الكرب الاستغفار أم الصلاة على النبي

إسرائيل قصفت العراق.. صور أقمار تل أبيب الصناعية تكشف مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لارتدائما فساتين مكشوفة.. نادية الجندى و بوسى شلبى تتعرضان للانتقاد

بـ هوت شورت وفستان مفتوح.. زينة و درة و بسمة بوسيل 3 نجمات يتألقن بـ الأبيض

بـ بنطلون ممزق.. بوسي في وصلة رقص بـ الساحل