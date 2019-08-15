أقوم بتذكير الناس بالله على صفحات السوشيال ميديا فهل لي أجر مثلهم؟.. مستشار المفتي يجيب

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه ( أقوم بتذكير الناس بذكر الله على صفحات السوشيال ميديا فهل لي أجر مثلهم؟).



وأجاب الدكتور مجدي عاشور، خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: أن الدال على الخير كفاعله، فكما تقوم بتذكير الأخرين بذكر الله أو بيوم صوم أو بأى عمل خير وصالح فتأخذ أجر ما تفعله تمامًا ولكن كن حذرًا من أن تذكر الأخرين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر الله ولسانك لا يردد هذه الأذكار فتكون أفدت غيرك وأخذوا حسنات ما فعلوا هم.



وأشار الدكتور مجدي عاشور، الى أنه عليك أن تذكر غيرك وفى نفس الوقت تفعل هذا الأمر وحتى تخرج من ظاهر قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ}، فهذا أمر جميل بأن ترسل الإستغفار أو تذكر الأخرين بها، فربما أنت تبلغ الناس وهم يذكرون الله أكثر منك بكثير ولكن لا تحرم نفسك من أن تذكر بها نفسك أيضًا.