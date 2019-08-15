ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر تفاصيل برنامج اللغة الصينية من جامعة القاهرة للدراسة في شنغهاى

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:02 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، طرح مجموعة من البرامج الجديدة بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة لتبدأ بها الدراسة في العام الجامعي 2019 /2020 وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق.

واعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة عن بدء التسجيل والدراسة بالبرنامج الدولي المشترك " اللغة الصينية لإدارة الاعمال" والذي تمنح الدراسة به درجة علمية مشتركة من جامعتي القاهرة وشنغهاي جياوتنوج الصينية.

ومن ملامح البرنامج الجديد ان طلابه سيقضون سنوات الدراسة " 2+2" مناصفة بين جامعة القاهرة وجامعة شنغهاى الصينية للتعليم والتدريب وممارسة اللغة الصينية مع اهل البلد.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن طرح 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب في المرحلة الجامعية الأولي، لتبدأ بها الدراسة في العام الجامعي 2019/2020.

وشملت الترجمة التخصصية من اللغة الألمانية وإليها، واللغة العربية وآدابها وثقافتها للناطقين بغيرها، والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، واللغة الصينية لإدارة الأعمال وهو برنامج تقدمه كلية الآداب بجامعة القاهرة مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الصينية ويدرس الطالب عامين بجامعة القاهرة وعامين بجامعة شنغهاي جياوتونغ ويحصل على شهادة تخرج من جامعة القاهرة وشهادة تخرج من جامعة شنغهاي جياوتونغ المصنفة 56 عالميٱ.

وقال الخشت ان الكلية كانت قد طرحت في العام الدراسي الماضي 2018/2019 حزمة من البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وهي برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، وبرنامج الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية، والترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، والترجمة التخصصية باللغة الاسبانية، والترجمة التخصصية باللغة الصينية، بالإضافة إلي برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية، مشيرًا إلي أن البرامج التي تم طرحها بالكلية بنظام الساعات المعتمدة العام الماضي لاقت نجاحًا كبيرًا بين الطلاب الذين أقدموا عليها بأعداد كبيرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد آداب القاهرة يكشف لـ صدى البلد تفاصيل برنامجين جديدين بنظام الساعات المعتمدة

ننشر شروط برامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة 2019/ 2020

7 برامج جديدة بجامعة القاهرة 2020.. الآداب تطرح نظام الساعات المعتمدة.. وطلاب الهندسة يتأهلون لسوق العمل.. والدراسات الإحصائية تطلق أول برنامج لعلوم البيانات

آداب القاهرة تفتح باب التسجيل للدراسة ببرامجها الجديدة

رئيس جامعة القاهرة يكشف عن برنامج دولي مشترك بالتعاون مع جامعة شنغهاي الصينية

رئيس جامعة القاهرة: طرح برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في مختلف الكليات

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحصد المركز السادس في جائزة أفضل لاعب.. تفاصيل

بهذه الشروط.. جبل طارق تفرج عن الناقلة الإيرانية جريس 1

بـ هاف ستومك.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة على شيزلونج

الأمن يكشف لغز العثور على جثتي طالب وعاطل داخل توك توك في القليوبية

مصرع ابنة مليونيرة شهيرة في منتجع أوروبي

أشعل مواقع التواصل .. شاهد .. شريف منير مع كاميليا آخر العنقود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الشاطئ.. نسرين أمين تخطف قلوب متابعيها بعد فيلم ولاد رزق 2 .. شاهد

بـ بدي مفتوح ورموش صناعية.. ياسمين رئيس بـ تسريحة افريقية.. صور

بـ هاف ستومك.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة على شيزلونج