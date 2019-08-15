ننشر تفاصيل برنامج اللغة الصينية من جامعة القاهرة للدراسة في شنغهاى





وقال الخشت ان الكلية كانت قد طرحت في العام الدراسي الماضي 2018/2019 حزمة من البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وهي برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، وبرنامج الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية، والترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، والترجمة التخصصية باللغة الاسبانية، والترجمة التخصصية باللغة الصينية، بالإضافة إلي برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية، مشيرًا إلي أن البرامج التي تم طرحها بالكلية بنظام الساعات المعتمدة العام الماضي لاقت نجاحًا كبيرًا بين الطلاب الذين أقدموا عليها بأعداد كبيرة.



أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، طرح مجموعة من البرامج الجديدة بالمرحلة الجامعية الأولى بكليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة لتبدأ بها الدراسة في العام الجامعي 2019 /2020 وتقبل طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة بعد التحاقهم بتلك الكليات من خلال مكتب التنسيق.واعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة عن بدء التسجيل والدراسة بالبرنامج الدولي المشترك " اللغة الصينية لإدارة الاعمال" والذي تمنح الدراسة به درجة علمية مشتركة من جامعتي القاهرة وشنغهاي جياوتنوج الصينية.ومن ملامح البرنامج الجديد ان طلابه سيقضون سنوات الدراسة " 2+2" مناصفة بين جامعة القاهرة وجامعة شنغهاى الصينية للتعليم والتدريب وممارسة اللغة الصينية مع اهل البلد.وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن طرح 4 برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب في المرحلة الجامعية الأولي، لتبدأ بها الدراسة في العام الجامعي 2019/2020.وشملت الترجمة التخصصية من اللغة الألمانية وإليها، واللغة العربية وآدابها وثقافتها للناطقين بغيرها، والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، واللغة الصينية لإدارة الأعمال وهو برنامج تقدمه كلية الآداب بجامعة القاهرة مع جامعة شنغهاي جياوتونغ الصينية ويدرس الطالب عامين بجامعة القاهرة وعامين بجامعة شنغهاي جياوتونغ ويحصل على شهادة تخرج من جامعة القاهرة وشهادة تخرج من جامعة شنغهاي جياوتونغ المصنفة 56 عالميٱ.