اهم الاخبار .. ضرب أحمد عز وهوت شورت زينة.. قوافل الساحل الدعوية.. وربع مليار جنيه أرباح لـ محمد رمضان

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أثار ضرب.. شاهد | أحدث ظهور لـ احمد عز بعد خناقة زينه "ثقة فى الله نجاح".. بمجرد قراءتك أو سماعك لهذه الجملة سيخطر فى بالك فورًا النجم محمد رمضان، الذى استطاع احتلال مكانة بين صفوف نجوم الفن ..للمزيد اضغط هنا



تداول عدد من مستخدمي السوشيال ميديا، صورة حديثة للفنان أحمد عز ظهر فيها الأخير وعلى وجهه آثار ضرب مبرح..للمزيد



الأوقاف تكشف حقيقة إرسال قوافل دعوية للساحل الشمالي تداول عدد من مستخدمي السوشيال ميديا، صورة حديثة للفنان أحمد عز ظهر فيها الأخير وعلى وجهه آثار ضرب مبرح..للمزيد اضغط هنا



أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن القوافل الدعوية التي تطلقها الوزارة أسبوعيا الى المناطق الحدودية..للمزيد أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن القوافل الدعوية التي تطلقها الوزارة أسبوعيا الى المناطق الحدودية..للمزيد اضغط هنا



درجات الحرارة تتخطى الـ 40 غدا في 9 مدن.. وسقوط أمطار على أخرى



تواصل درجات الحرارة، ارتفاعها الملحوظ على البلاد، منذ مساء أمس الأربعاء، وتستمر حتى الغد، الجمعة، حيث تتجاوز الـ40 درجة..للمزيد



على غرار حقل ظهر.. الإعلان عن كشف غازي كبير في المحلة الكبرى قريبًا تواصل درجات الحرارة، ارتفاعها الملحوظ على البلاد، منذ مساء أمس الأربعاء، وتستمر حتى الغد، الجمعة، حيث تتجاوز الـ40 درجة..للمزيد اضغط هنا



نظّم مركز إعلام زفتى بالتعاون مع مجلس مدينة زفتى، ندوة إعلامية تحت عنوان المشروعات القومية الكبرى "الاستكشافات البترولية أمل مصر"..للمزيد نظّم مركز إعلام زفتى بالتعاون مع مجلس مدينة زفتى، ندوة إعلامية تحت عنوان المشروعات القومية الكبرى "الاستكشافات البترولية أمل مصر"..للمزيد اضغط هنا



رئيس أمريكا بفستان مكشوف وكعب عال.. فضائح كلينتون تلاحقه بعد سنوات من إبعاده عن الحكم .. ما الحكاية

أثارت صورة للرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون وهو يرتدي زيا نسائيا مجسد هيئة سيدة جالسا على كرسي بشكل يبدو فج ..للمزيد



بـ هوت شورت.. أول ظهور لـ زينة بعد خناقة احمد عز



نشرت الفنانة زينة، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، من أحدث جلسة تصوير

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برلماني: 4 آلاف منتحل صفة مأذون في مصر

تقدّم محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي..للمزيد



هويدا مصطفى لـ إعلام القاهرة.. تعيين عمداء جدد بـ 3 جامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من..للمزيد تقدّم محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي..للمزيد اضغط هنا أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من..للمزيد اضغط هنا

امرأة تقتل زوج ابنتها وتمثل بجثته ثم ترميه من النافذة.. والسبب: غريب

اعترفت امرأة بقتل صهرها وقطع خصيتيه ورميه من النافذة بسبب مال يدين به لابنتها بعد طلاقهما، وبمجرد أن اتصلت الأم بالإبنة.. للمزيد اعترفت امرأة بقتل صهرها وقطع خصيتيه ورميه من النافذة بسبب مال يدين به لابنتها بعد طلاقهما، وبمجرد أن اتصلت الأم بالإبنة.. للمزيد اضغط هنا أثارت صورة للرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون وهو يرتدي زيا نسائيا مجسد هيئة سيدة جالسا على كرسي بشكل يبدو فج ..للمزيد اضغط هنا نشرت الفنانة زينة، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، من أحدث جلسة تصوير

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