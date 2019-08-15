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حوادث

ضبط عاطلين أخفيا حشيش داخل سيارة نقل بالسلام

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:22 م
ضبط متهمين - ارشيفيه
ضبط متهمين - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
تمكنت قوة من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول مستقلين سيارة نقل.

ويتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.340 كيلو جرام و مبلغ مالي 70 ألف جنيه و٢ هاتف محمول. 

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما والهاتفان المحمولان للاتصال بعملائهما.

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