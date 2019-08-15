أخبار الفن.. آثار ضرب على أحمد عز.. وزينة ترد بـ هوت شورت

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما "إنستجرام"، مقطع فيديو قصيرا للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، ظهرت فيه ترقص داخل ملهى ليلي، بصحبة الفنانة الكويتية نورة العميري.تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما جمهور قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، مقطعين فيديو من كواليس حفله الأخير الذي أحياه في تركيا، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.في المقطع الأول، ظهرت فتاة تمسك بالعلم العراقي، وتنهار أمام كاظم الساهر ثم تحتضنه بشدة وتقبله، ثم تبكي على كتفه، ما جعله يمسح بيده على كتفها مستعطفًا إياها.تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة السورية أصالة نصري، ظهرت فيه خلال كواليس حفلها الأخير، التي أحيته أمس أول الثلاثاء 13 أغسطس.وظهرت أصالة في الفيديو، وهي منسجمة مع الجمهور، وتطلب من ابنها خالد الذهبي الصعود إليها على المسرح، لتواصل فقرتها الغنائية أمام الجمهور الذي احتفى بها وابنها خالد.نشرت الفنانة زينة، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بـ الهوت شورت وهي جالسة على الشاطئ خلال أجازتها الصيفية.تداول عدد من مستخدمي السوشيال ميديا، صورة حديثة للفنان أحمد عز ظهر فيها الأخير وعلى وجهه آثار ضرب مبرح، في أحدث ظهور له بعد المشاجرة التي حدثت بينه وبين غريمته الفنانة زينة، في الساحل الشمالي قبل يومين.