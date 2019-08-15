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أخبار العالم

مقتل رجل في حادث طعن أمام وزارة الداخلية البريطانية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:15 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
رويترز
أصيب رجل قرب مكاتب الحكومة البريطانية في وسط لندن اليوم الخميس فيما تعتقد الشرطة أنه حادث طعن.

ورأى مصور من رويترز رجلا مصابا بجروح في الوجه والدماء تسيل على جبهته يتم اقتياده من أمام وزارة الداخلية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن من السابق لأوانه القول ما إذا كان الحادث له صلة بوزارة الداخلية لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه مرتبط بالإرهاب.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على شخص على صلة بحادثة الطعن، من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

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