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الخارجية الروسية: لا يمكن القبول باقتطاع أراضي سوريا تحت أي ذريعة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:11 م
المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موقف موسكو واضح بشأن الأوضاع في سوريا، وأنه لا يقبل المساس بسيادتها ووحدة أراضيها تحت أي ذريعة.

وردا على سؤال حول موقف موسكو من اتفاق تركيا وأمريكا مؤخرا بخصوص إقامة ما يسمى "بمنطقة آمنة" شمالي سوريا، قالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، إن الشرعية الدولية تتطلب موافقة الحكومة السورية على أي عمليات تجري على أراضيها، مؤكدة أن دمشق أثبتت قدرتها في مكافحة الإرهاب.

وأضافت أن موسكو ترى أن كل الظروف مهيأة لانعقاد اللجنة الدستورية السورية؛ مما يتيح البدء بالمفاوضات المباشرة بين الأطراف السورية، لافتة إلى أن هناك تواصل مع تركيا بشأن كل المسائل العالقة ولكن هذا لا يلغي أن سوريا كدولة ذات سيادة من حقها أن تتخذ كل القرارات بشأن أرضها وسيادتها.

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