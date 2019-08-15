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روسيا: واشنطن تسعى إلى تدمير نظام الحد من الأسلحة للتملص من التزاماتها

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:11 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ ش أ
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، الولايات المتحدة بالسعي إلى تدمير نظام الحد من الأسلحة للتملص من جميع الالتزامات الدولية في هذا المجال.

وقال لافروف - خلال كلمة في منتدى الشباب التعليمي لعموم روسيا "فضاء الأفكار"، اليوم /الخميس/: "إن الولايات المتحدة قد أعلنت بالفعل عن خطط لإطلاق أسلحة إلى الفضاء وإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ونشرها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك بعد أن دمرت معاهدة حظر نشر هذه الصواريخ".

وأضاف: "أن الهدف من هذه الخطوات السلبية وغير البناءة جعل الولايات المتحدة تتحرك بحرية تامة في حل قضاياها السياسية والعسكرية دون الالتزام بأي اتفاقات دولية"، واصفا الأمر بالمُحزن لأنه يمثل خطوة للخلف في مجال الحد من الأسلحة.

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