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أخبار العالم

استطلاع رأي أمريكي يكشف تزايد معدل عدم الرضا عن أداء ترامب

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:14 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
قفز معدل عدم الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 56% في أحدث استطلاعات للرأي.

ووجد الاستطلاع الذي أجراه تلفزيون فوكس نيوز الأمريكي، أن هناك زيادة بنسبة 5% في معدل عدم الموافقة على أداء ترامب عن الشهر الماضي، بينما كانت المرة الوحيدة التي ارتفع فيها هذا المعدل أكثر عندما وصل إلى 57% في أكتوبر من عام 2017.

ومن ناحية أخرى، أبدى 43 % من الذين تم استطلاع آرائهم موافقتهم على أداء الرئيس الأمريكي وهو ما يقل عن الشهر الماضي الذي وصل إلى 46%، وكان أقل معدل قياسي للرضا عن أداء ترامب في استطلاعات نفس المؤسسة هو 38% وهو ما حدث كذلك في أكتوبر من عام 2017.

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