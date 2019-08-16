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ميزة ذكية جديدة تضيفها جوجل تمنحك فرصة تذكير أصدقائك بالأمور المهمة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:15 ص
مساعد جوجل الذكى
مساعد جوجل الذكى
شيماء عبد المنعم
تسعى شركة جوجل "Google" الأمريكية، دائمًا لإضافة ميزات جديدة لمساعد الصوتي الذكي خاصتها "Google Assistant"، والذى سبق أن أضافت له العديد من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال الأعوام السابقة، وكان آخر ما أضافته ميزة جديدة تعمل على تذكير المستخدمين بالأمور اليومية المهمة تدعى "Assignable Reminders".

ووفقا لموقع "سي نت" التقنى، كشفت شركة "جوجل"عن ميزة جديدة قامت بإضافتها إلى مساعدها الشخصي الذكى "Google Assistant"، والتى تتيح للأشخاص إرسال رسائل تذكير إلى الأصدقاء والعائلة على هواتفهم أو أجهزة "Google Home" الذكية.

وتعمل ميزة "Assignable Reminders"، بمجرد قول الأمر مرحبا جوجل "Hey Google"، يمكنك إخبار البرنامج مثلًا لتذكير زوجتك بإخراج القمامة في الساعة السادسة، أو أخبار زميلك بتنظيف المنزل صباح الغد.

وسوف يحصل هذا الشخص بعد ذلك على تذكير على هاتفه الذكى أو عبر مكبر الصوت المنزلى الذكي "Google Home"، أو عبر شاشة ذكية تدعم تشغيل المساعد، ويمكن لهذا الشخص أيضًا أن يطلب من المساعد الاطلاع على قائمة بكل التذكيرات المتاحة المتوفرة على البرنامج، وسوف يوافق المساعد فقط إذا كان صوت المستخدم مسجل مسبقًا عليه.

ويمكنك إرسال رسائل تذكير فقط للأشخاص الذين تم إدراجهم كعائلة في حساب "Google" الخاص بك، أو الذين يتم ربطهم ومن خلال أصواتهم بجهاز "Google Home" نفسه.

يذكر أن هذا التحديث يأتى في الوقت الذي اجتذب فيه المساعدون الصوتيون المزيد من التدقيق في الفترة الأخيرة، بعد الانتقادات التى تعرضوا لها بشأن انتهاك خصوصية المستخدمين والتجسس عليهم، ومن بين الشركات التى تعرضت للنقد Google و Amazon و Apple، وذلك بسبب تعيين متعاقدين من جهة خارجية حق الوصول إلى التسجيلات الصوتية الخاصة بمستخدميها من أجل المساعدة في تحسين التعرف على اللغة لأدوات المساعدين الخاصة بهم، وقالت شركة "Google" الأسبوع الماضي إنها توقف عن مراجعة تلك التسجيلات مؤقتًا بينما تراجع سياساتها.

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