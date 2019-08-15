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القومي للإعاقة: نشاط دولي مكثف خلال ٢٠١٩

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:05 م
صدى البلد
أمانى نوار
يستضيف المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأسبوع المقبل سو سُونسون، رئيس المنظمة الدولية للإدماج الشامل في زيارتها الأولى مصر بناءً على رغبتها في التعرف على ما يتم من إجراءات وتطورات في مجال الإعاقة في مصر، وخاصةً مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بجوانب الحياة المختلفة.

وصرح د. أشرف مرعى الأمين العام للمجلس أن المنظمة الدولية للإدماج الشامل تضم أعضاء من ١٠٠ دولة حول العالم.

وقال تلقى المجلس دعوة من الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات العالمية "I F L E" للمشاركة في مؤتمر «القراءة المُيسرة» الذي سيعقد خلال هذا الشهر، ويستهدف تبادل الخبرات حول سبل توفير المعلومات بطريقة مُيسرة ومتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك يهدف المؤتمر إلى تشجيع الدول للتوقيع على إتفاقية "مراكش"، التي تستهدف إتاحة المعلومات والمؤلفات للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين

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