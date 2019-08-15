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محافظات

رفع 160 طـن تجمعات قمامة بشبين الكوم خلال أيام العيد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:43 م
صدى البلد
مروة فاضل
قال اللواء عصام عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بأنه تم تكثيف حملات النظافة بقري مركز ومدينة شبين الكوم خلال فترة الإحتفال بعيد الأضحي ، حيث تم رفع 40 طن تجمعات قمامة ومخلفات من طريق البتانون العام حتي الكوم الأخضر ومرورًا بمدرسة السادات حتي الوحدة القديمة و 45 طنا من نقاط التجميع بقرية مليج و 8 أطنان من الطريق العام بالماي مرورًا بمصنع البلاستيك وكوبري دكما .

كما أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بأنه تم رفع 12 طن قمامة بمنطقة النادي وكوبري المصليحة و 40 طن مخلفات من قري شبرا باص و منشأة عصام وبخاتي وإصطباري وشنوان .

وفي ذات السياق أفادت رئيس حي شرق مدينة شبين الكوم بأنه تم تنظيم حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ومخلفات الذبح خلال عيد الأضحي المبارك ، أسفرت عن رفع 15 طن مخلفات من أمام المدرسة الإعدادي وطريق المدافن ومسجد الباشا بكفر المصيلحة بشبين الكوم .

أكد محافظ المنوفية علي إستمرار شن حملات النظافة وإزالة الاشغالات والتعديات بنطاق المراكز والمدن والقري والحفاظ علي المظهر الحضاري من خلال دعم الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظة بالمعدات والآلات وصيانة المعدات الموجودة بشكل دوري.
رفع 160 طـن تجمعات قمامة بشبين الكوم خلال أيام العيد
رفع 160 طـن تجمعات قمامة بشبين الكوم خلال أيام العيد
رفع 160 طـن تجمعات قمامة بشبين الكوم خلال أيام العيد
رفع 160 طـن تجمعات قمامة بشبين الكوم خلال أيام العيد
رفع 160 طـن تجمعات قمامة بشبين الكوم خلال أيام العيد

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