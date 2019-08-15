سكرتير عام المنوفية : تفعيل مشاركة الجمعيات الأهلية في منظومة النظافة

عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعا بحضور وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ورئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالمحافظة وعدد من أعضاء جمعيات تنمية المجتمع بمختلف مراكز المحافظة ومدير منظومة النظافة بالمحافظة ومدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.



تناول الاجتماع سبل تفعيل دور جمعيات تنمية المجتمع في نظافة البيئة وجمع القمامة من المنبع مما يساعد في الحفاظ علي المظهر الجمالي للقرية ، حيث أكد السكرتير العام علي استعداد المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تعوق دون قيام الجمعيات بدورها المنوط به وكذلك بتوفير كافة الآليات والامكانيات بما يساعد علي التخلص من مشكلة تراكمات القمامة بما يعود بالنفع علي المواطن والدولة.



كما أشار السكرتير العام إلي التعاون بين الجمعيات وإدارة شئون البيئة ومنظومة النظافة لرفع كفاءة المنظومة بالقري وذلك من خلال توفير كافة المعدات والآلات الممكنة.



وقد اوضح اللواء علاء رشاد أن المحافظة بكل أجهزتها علي استعداد تام للتعاون مع كافة الجمعيات الأهلية للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين لما لها من دور هام وفعال في المشاركة المجتمعية وفي كافة القضايا التي تخص المواطن.