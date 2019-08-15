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فن

ميرفت وجدي تحيي حفلا بساقية الصاوي.. 16 أغسطس

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:44 م
ميرفت وجدي
ميرفت وجدي
سمر سعد
تُحيي المطربة ميرفت وجدي حفلًا غنائيًا، الجمعة 16 أغسطس الجاري، على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بسعر تذكرة 37 جنيهًا، ويقوم كل من الفنانة ياسمين نيازي والفنان إياد جيان، بمشاركتها الغناء في الحفل.

ويحضر الحفل كل من النجمة نهال نبيل والنجمة نداء شرارة والنجمة رنا سماحة والنجمة مها صبري والنجم محمد شاهين والنجم محمد سراج والسوبر ستار كريم محسن والنجم كريم صبري والنجم مصطفى محفوظ والنجم مودي سعيد والموزع zoom والإعلامي أحمد صلاح والإعلامية رولا خرسا والشاعر أحمد علاء الدين والشاعر هشام صادق.

يذكر أن الفنانة ميرفت وجدي طرحت سابقًا كليبا بعنوان "و بفتكرك"، وهو من كلمات أيمن سليم، و ألحان محمد الهواري، و توزيع زووم، و إخراج نهال نبيل، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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