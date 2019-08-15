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مركز البحوث الصينية: اقتراب بكين من قيادة اقتصاد العالم يعرضها لحرب أمريكية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:42 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الدكتور ياسر جاد الله مدير مركز البحوث الصينية بجامعة حلوان، ان الصين تتعامل مع الوضع فى هونج كونج من مظاهرات بإجراءات احترازية، مشيرا الى انه ليست المرة الاولى التى تحدث هذه المظاهرات.

وأضاف جاد الله فى مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز" أن الاجراءات الاحترازية من الصين الهدف منها، الحفاظ على الوضع لعودة الامور لما كانت عليه من قبل.

وتابع انه مع اقتراب الصين من قيادة اقتصاد العالم عبر مبادرة الحزام والطريق، سيتم محاربتها وبخاصة من الولايات المتحدة الامريكية.

واستطرد أن امريكا لن تترك الفرصة لدولة اخرى لأن تدير الاقتصاد العالمي بدلا منها.

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