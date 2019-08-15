ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشعل مواقع التواصل .. شاهد .. شريف منير مع كاميليا آخر العنقود

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:28 م
شريف منير
شريف منير
قسم الفن
أشعلت صورة شريف منير مع اخر ابنائه "كاميليا" مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر شريف صورة تجمع بابنته على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "كاميليا اخر العنقود".

يذكر أن شريف منير يقدم الان برنامج بعنوان "انا و بنتي" بمشاركة ابنته اسما وهو يتناول قضايا المجتمع من خلال ضيف كل يوم

والآن يستعد لانطلاق الفرقة الموسيقية "نوستالجيا" التي يتم انطلاقها 19 أغسطس من الشهر الجاري من مكتبة اسكندرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لي عظيم الشرف .. شريف منير يعلق على تصدره أفيشات وجدة السينمائى بالمغرب

شريف منير لإحدى معجباته: لو سمحتي متزعليش مني

شاهد.. شريف منير وأحمد عز في كواليس تكريم مستقبل وطن لفيلم الممر

أسماء شريف منير تطلق قناة على يوتيوب.. وتكشف مصير برنامج أنا وبنتي

بـ تيشيرت كت.. شاهد أحدث ظهور لـ منة فضالى.. وردود متابعيها

شريف منير بعد حادث معهد الأورام: أنا ابن مصر أنا ضد الكسر

ترشيحاتنا

على الشاطئ.. نسرين أمين تخطف قلوب متابعيها بعد فيلم ولاد رزق 2 .. شاهد

بـ فستان أسود قصير.. خطيبة محمود العسيلي تخطف الأنظار بعد احتضانه لها

مع كلبها جاك وبـ مايوه أسود.. اسما شريف منير بـ اطلالة مثيرة في الساحل.. صور

يرتدون فرو وقرون الخروف ويشربون دماء الأضحية.. أغرب طقوس المغرب فى العيد

بهذه الشروط.. جبل طارق تفرج عن الناقلة الإيرانية جريس 1

أنيقة وجذابة... 15 صورة تكشف أناقة فساتين جينيفر لورانس فى عيد ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الشاطئ.. نسرين أمين تخطف قلوب متابعيها بعد فيلم ولاد رزق 2 .. شاهد

بـ بدي مفتوح ورموش صناعية.. ياسمين رئيس بـ تسريحة افريقية.. صور

بـ هاف ستومك.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة على شيزلونج