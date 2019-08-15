أشعل مواقع التواصل .. شاهد .. شريف منير مع كاميليا آخر العنقود

أشعلت صورة شريف منير مع اخر ابنائه "كاميليا" مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر شريف صورة تجمع بابنته على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "كاميليا اخر العنقود".



يذكر أن شريف منير يقدم الان برنامج بعنوان "انا و بنتي" بمشاركة ابنته اسما وهو يتناول قضايا المجتمع من خلال ضيف كل يوم



والآن يستعد لانطلاق الفرقة الموسيقية "نوستالجيا" التي يتم انطلاقها 19 أغسطس من الشهر الجاري من مكتبة اسكندرية.



