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منوعات

يلقي بسيارته الفاخرة في المياه لهذا السبب..فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:53 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد موقع التغريدات القصيرة مقطع فيديو صادم، يظهر لحظة إلقاء شاب يبلغ من العمر 22 عامًا لسيارته الفاخرة من علامة BMW في النهر لسبب غريب.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية تبين أن الشاب الثرى لم تعجبه السيارة التى حصل عليها كهدية من والده فى عيد ميلاده، لأنه كان يرغب فى سيارة من علامة جاجوار الفارهة.

الأمر الذى أصاب الشاب الذى يدعى عكاش بالغضب الشديد، فقرر الرد على هدية والده بطريقته الخاصة.

وبالفعل ألقى عكاش سيارة الفئة الثالثة من علامة BMW الألمانية، وأراد أن يكون مصيرها المياه لإجبار والده على شراء السيارة التى يرغب بها.



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