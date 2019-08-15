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ديني

هل يجوز قضاء ستة أيام من شوال في ذي القعدة ؟.. علي جمعة يوضح

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:30 م
صدى البلد
إيمان طلعت
ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو كبار هيئة العلماء، يقول صاحبه (هل يجوز قضاء ستة شوال في ذي القعدة ؟).

وأجاب "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع اليوتيوب، قائلًا: إن من ترك صوم الست من شوال وأراد أن يصومها فى ذى القعدة فلا يصح ذلك لأن لكل مقام مقال ولكل وضع حال فلا يصح الأيام التى تركتها فى شوال أن تصومها فى ذى القعدة بأن تكون حجة.

وتابع أن صيام ستة أيام من شوال سُنة وليس فرضًا.

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