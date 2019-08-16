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تمساح أكل طفلا عمره 10 سنوات.. التفاصيل صادمة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:05 ص
صدى البلد
كريم جمال
لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات فقط مصرعه بطريقة بشعة، على يد تمساح ضخم كان قد سحبه التمساح من زورق بجنوب الفلبين.

يأتى ذلك بعد ارتفاع عدد هجمات الزواحف العملاقة على السكان المحليين بالمنطقة، بحسب تصريحات السلطات الرسمية.

تعود تفاصيل الحادثة البشعة عندما كان الطفل الضحية على متن زورق خفيف برفقة 2 من أشقائه بالقرب من بلدة بالاباك، حيث غافله التمساح وابتلعه فى الخال عندما فتك به.

وبعد عمليات بحث مكثفة طوال 24 ساعة، عثر صياد على نصف جثة الصبي التي ابتلعها التسماح ليلًا.

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