أغلقت عدة مناطق.. شرطة الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على شاب فلسطيني

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار على شاب فلسطيني بالقرب من باب السلسلة القريب من المسجد الأقصى.



ووفقا لما نشرته سكاي نيوز نقلا عن مراسليها في القدس، أنه بعد أن أطلقت شرطة الإحتلال النار على الشاب الفلسطيني في القدس قامت بإغلاق المنطقة وفرض كردون أمني عليها.



كما زعمت شرطة الإحتلال أن هذا الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن، ومن ثم تم التعامل معه.



وأغلقت إسرائيل عدد من المناطق بعد الحادث ومن بينها باب السلسلة وباب العمود وغيرها من المناطق في القدس.