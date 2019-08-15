بني سويف يخوض معسكرا لمدة ١٠ أيام في برج العرب

استقر الجهاز الفنى لنادى بنى سويف بقيادة حسن موسى، على خوض معسكر تدريبي خارج المحافظة ضمن استعدادات الفريق للممتاز ب خلال الموسم الجديد.



وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادي بني سويف إن المعسكر ينطلق يوم ٣١ أغسطس المقبل ويستمر لمدة ١٠ ايام في مرحلة جديدة من استعدادات الفريق للموسم الجديد.



وأضاف محمد الواضح أن هذا المعسكر يأتي كمرحلة جديدة من تجهيزات الفريق للممتاز ب، بعد الانتهاء من المرحلة الأولي التي تدرب فيها على ملعبه، والمرحلة الثانية التي أقيم فيها معسكرا مغلقا بمنتجع الأسيوطى سبورت.



وأكمل محمد الواضح أن معسكر الاسكندرية سيشهد خوض بعض المباريات وهو مرحلة جديدة من التجهيزات للفترة المقبلة، في ظل هدفنا للصعود للممتاز خلال الموسم الجديد.