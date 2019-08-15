نائب: انخفاض معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5% جاء نتيجة لتوافر فرص العمل، من خلال إقامة المشروعات الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، بالإضافة إلى محور قناة السويس.



وأشار ياسر عمر لـ"صدى البلد" إلى أن انخفاض معدل البطالة له دلالة على انتعاش الاقتصاد المصرية، وأن طاقة الشباب تترجم لفرص عمل، وكل ذلك يصب فى مصلحة المواطن.



وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان انخفاض معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الحكومة بدأت تتجه لعلاج مشاكل الصناعة، مما سيساهم فى زيادة فرص العمل ومعدلات الاستثمار.



وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى (أبريل - يونيو) لعام 2019، حيث بلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالى قوة العمل، مقابل 8.1% فى الربع الأول من عام 2019 بانخفاض قدره 0.6%، وتراجع بلغت نسبته 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.



وسجل تقدير حجم قوة العمل نحو 28.069 مليون فرد مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وبلغت قوة العمل فى الحضر 12.026 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.043 مليون فرد.



وبلغ عدد العاطلين 2.094 مليون عاطل (962 ألف ذكور، 1.132 مليون إناث) بنسبة 7.5% من إجمالى قوة العمل بإنخفاض قدره 173 ألف متعطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6%، وبإنخفاض قدره 781 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2%.



وأظهرت نتائج بحث القوى العاملة، أن المتعطلين طبقًا للنوع موزعون بواقع 4.2% معـدل البطالة بين الذكور، بينما كان 5.7% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 6.7% في الربع المماثل من العام السابق، بينما ارتفع معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 22.4% من إجمالى الإناث فى قوة العمل، بينما كان 18.9% في الربع الأول من عام 2019 مقابل 21.2% في الربع المماثل من العام السابق .

